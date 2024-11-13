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Общество

Почему люди стали чаще носить маски в общественных местах, объяснила врач

Почему в общественных местах всё чаще стали попадаться люди, которые носят маски, объяснила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог регионального комитета по здравоохранению Анастасия Повторейко в прямом эфире ЦУР сегодня, 13 ноября.

Возвращение ношения масок в общественных местах объяснила Анастасия Повторейко. Фото: ПАИ

«Очень хорошо, что к нам начали прислушиваться. Опыт противоэпидемических мер, который практически все приобрели в период ковида, имеет положительные результаты. Те, кто находятся в общественных местах, отмечают, что достаточно большой процент кашляющих людей, причём кашель неприятный, резкий, сухой. И единственной защитой является барьер, а барьером является маска. Поэтому мы с гордостью отмечаем ношение масочного режима в общественных местах», – подчеркнула она.

Одним из способов защиты является воздействие на пути передачи, использование средств индивидуальной защиты как для защиты себя, так и для защиты окружающих людей, добавила главный внештатный эпидемиолог регионального комитета по здравоохранению Ирина Семёнова.

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