Почему люди стали чаще носить маски в общественных местах, объяснила врач

17:32, 13 ноября 2024, ПАИ

Почему в общественных местах всё чаще стали попадаться люди, которые носят маски, объяснила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог регионального комитета по здравоохранению Анастасия Повторейко в прямом эфире ЦУР сегодня, 13 ноября.

«Очень хорошо, что к нам начали прислушиваться. Опыт противоэпидемических мер, который практически все приобрели в период ковида, имеет положительные результаты. Те, кто находятся в общественных местах, отмечают, что достаточно большой процент кашляющих людей, причём кашель неприятный, резкий, сухой. И единственной защитой является барьер, а барьером является маска. Поэтому мы с гордостью отмечаем ношение масочного режима в общественных местах», – подчеркнула она.

Одним из способов защиты является воздействие на пути передачи, использование средств индивидуальной защиты как для защиты себя, так и для защиты окружающих людей, добавила главный внештатный эпидемиолог регионального комитета по здравоохранению Ирина Семёнова.