Школу №13 капитально отремонтируют в Пскове

16:58, 13 ноября 2024, ПАИ

Среднюю общеобразовательную школу № 13 капитально отремонтируют в Пскове, рассказал заместитель главы городской администрации Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 ноября.

«Подтверждена заявка на капитальный ремонт школы № 13. Она расположена на Крестовском шоссе и действительно требует ремонта», – отметил гость студии.