Школу №13 капитально отремонтируют в Пскове
Среднюю общеобразовательную школу № 13 капитально отремонтируют в Пскове, рассказал заместитель главы городской администрации Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 ноября.
«Подтверждена заявка на капитальный ремонт школы № 13. Она расположена на Крестовском шоссе и действительно требует ремонта», – отметил гость студии.
К работам планируют приступить в январе 2025 года. Вместе с этим будет проработан перевод детей в другие школы. «Сделаем этот ремонт до конца следующего года», – заверил Виталий Сухинский.
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13 ноября 2024
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