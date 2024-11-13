Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенных гаражах в Пыталово

17:52, 13 ноября 2024, ПАИ

Пожарные ликвидировали возгорание мусора в заброшенных гаражах на улице Юнкерова в Пыталово, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Обстоятельства произошедшего выясняются.