О музее горводоканала рассказал Борис Елкин
О музее Псковского горводоканала, который открылся в честь 90-летия предприятия, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
-
Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
-
Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
«Люк Викенгейзера XIX века, насос, который 34 года перекачивал воду из реки Великой, запорные арматуры различного калибра, костюмы химической защиты, колбы и реагенты из лаборатории и множество других экспонатов – всё это можно увидеть в музее горводоканала, который открылся на предприятии к 90-летнему юбилею. Креативное освещение, необычные вешалки, симпатичный миньон, этажерки – всё выполнено руками сотрудников из элементов производства, которые уже отслужили свой срок», – отметил Борис Елкин.
Глава города выразил уверенность, что экскурсии на предприятие станут ещё более увлекательными и информативными. Он также отметил, что экскурсанты смогут посетить старую насосную станцию и заглянуть в цех водоподготовки.
Борис Елкин поблагодарил директора горводоканала Константина Болотина за бережное отношение к истории предприятия и пожелал коллективу успехов.
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