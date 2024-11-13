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Общество

О музее горводоканала рассказал Борис Елкин

О музее Псковского горводоканала, который открылся в честь 90-летия предприятия, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

  • Музей Горводоканала
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Музей Горводоканала
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Музей Горводоканала
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Музей Горводоканала
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Музей Горводоканала
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Музей Горводоканала
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Музей Горводоканала
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Музей Горводоканала
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Музей Горводоканала
    Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина

«Люк Викенгейзера XIX века, насос, который 34 года перекачивал воду из реки Великой, запорные арматуры различного калибра, костюмы химической защиты, колбы и реагенты из лаборатории и множество других экспонатов – всё это можно увидеть в музее горводоканала, который открылся на предприятии к 90-летнему юбилею. Креативное освещение, необычные вешалки, симпатичный миньон, этажерки – всё выполнено руками сотрудников из элементов производства, которые уже отслужили свой срок», – отметил Борис Елкин.

Глава города выразил уверенность, что экскурсии на предприятие станут ещё более увлекательными и информативными. Он также отметил, что экскурсанты смогут посетить старую насосную станцию и заглянуть в цех водоподготовки.

Борис Елкин поблагодарил директора горводоканала Константина Болотина за бережное отношение к истории предприятия и пожелал коллективу успехов.

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