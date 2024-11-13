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Общество

В ГКЦ Пскова прошло тематическое мероприятие «Дорога в никуда», направленное на формирование негативного отношения молодёжи к наркотикам

Сегодня, 13 ноября, в Городском культурном центре прошло тематическое мероприятие «Дорога в никуда», направленное на формирование негативного отношения молодёжи к наркотикам. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Фото: управление культуры администрации Пскова

Здесь собрались студенты, школьники, педагоги и представители различных организаций, чтобы обсудить влияние наркотиков.

Автор проекта, студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Софья Шачнева, стремилась показать, что жизнь наполнена яркими красками и альтернативными путями, ведущими к счастью и благополучию.

О значимости данной темы с участниками говорили заведующая отделом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ирина Гайдук и заместитель начальника отдела УКОН УМВД России по Псковской области Марина Казакова.

Кроме того, зрители увидели фрагменты фильма общественной организации «Общее дело» под названием «Лучшее, что придумал дьявол». Перед собравшимися выступил ансамбль «Радость». Участники мероприятия инсценировали различные ситуации, связанные с употреблением наркотиков, чтобы наглядно продемонстрировать возможные последствия такого выбора.

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