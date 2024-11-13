Что нового ждёт участников конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

23:09, 13 ноября 2024, ПАИ

О том, что нового ждёт в этом году участников конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», а также о жюри и подаче заявок на конкурс рассказала начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова Наталья Васильева в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Лучших будут определять среди визажистов, пекарей, штукатуров и столяров. Заявки принимаются до 14 ноября. Пакет документов для участия в конкурсе опубликован здесь.

«Основная особенность конкурса в этом году по сравнению с прошлым: мы существенно увеличили призовой фонд. Было одно призовое место с денежным вознаграждением, а в этом – во всех номинациях – первое, второе и третье место», – отметила Наталья Васильева.

Она также отметила, что Псковская область изучила опыт регионов, проведение федеральных конкурсов мастерства, выбрав четыре номинации. Традиционно конкурс будет проходить в двух дисциплинах: это теория и практика. Так, участники за 20 минут должны будут ответить на 20 вопросов теста по профилю, а также за три часа выполнить высококачественное оштукатуривание внутреннего угла кирпичной стены гипсовыми смесями.

Конкурсантов будет оценивать опытное жюри.

«У нас состав жюри сформирован не только из представителей администрации, а также из преподавательского состава и сотрудников предприятий по основным профессиям», – отметила гостья эфира.

Отметим, что в этом году в рамках конкурса «Лучший по профессии» состоятся также состязания визажистов, пекарей и столяров. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 14 ноября по электронной почте oppr@pskovadmin.ru. Консультацию можно получить в отделе предпринимательства и потребительского рынка по телефонам (8 8112) 29-10-71, 29-10-67.