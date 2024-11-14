38 камер видеонаблюдения установили в Острове

11:31, 14 ноября 2024, ПАИ

38 камер видеонаблюдения установили в Острове, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Камеры установили в криминогенных местах и местах массового скопления людей с целью профилактики правонарушений и повышения раскрываемости преступлений. Так, под камерами находится территория центральной площади, парк Победы, дорога к автовокзалу, часть улицы Карла Маркса в районе улицы Пригородной, улица 25 Октября, северный и южный пролёты подвесного моста, сквер Героям-Интернационалистам, территория возле районной администрации, городской стадион, часть территории в Острове-3.

Помимо этого, заключён договор на установку камер видеонаблюдения в Острове-2 на улицах Шумейко и Апакидзе. Помимо этого, планируется установить камеры на улицах Чапаева, Суворова, Школьной, Кирова, Матвея Егорова, Освобождения, Леона Поземского, 25 Октября.

Камеры установили в рамках внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».