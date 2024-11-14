Использованные батарейки до 15 ноября можно сдать в молодёжном центре Пскова
Использованные батарейки до 15 ноября можно сдать в молодёжном центре Пскова на улице Максима Горького, 15. Приём батареек проводится ежедневно с 10:00 до 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы акции «Спаси природу».
«Акция продлится до 15 ноября включительно. Участие в ней – важный вклад в сохранение природных ресурсов и улучшение экологической обстановки региона», – рассказали организаторы.
Рекомендуется упаковывать батарейки в герметичные пакеты или небольшие пластиковые контейнеры для безопасной транспортировки.
Каждая сданная батарейка способствует предотвращению загрязнения почвы и воды опасными химическими веществами, а также позволяет повторно использовать содержащиеся в них ценные компоненты.
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