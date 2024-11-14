Энергообъекты ПАО «ОГК-2» готовы к отопительному сезону

13:10, 14 ноября 2024, ПАИ

ПАО «ОГК-2» получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2024-2025 гг. Для подготовки электростанций к работе в осенне-зимний период состоялась кампания в части ремонтов и технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования, сообщили ПАИ на предприятии.

«Приказ Минэнерго подтверждает высокую степень готовности компании к прохождению периода зимнего максимума. Во всех регионах присутствия генерирующее оборудование и теплосетевое хозяйство готово к несению высоких энергетических нагрузок», — отметил заместитель управляющего директора по производству — главный инженер ПАО «ОГК-2» Сергей Зайцев.

На энергообъектах проведены требуемые экспертизы промышленной безопасности, проверена работоспособность систем пожаротушения и противоаварийной автоматики, сформирован необходимый ресурс ремонтного персонала и спецтехники. Кроме того, обеспечены запасы основного и резервного топлива, проведены противоаварийные и противопожарные тренировки.