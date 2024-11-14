Правительство утвердило размеры выплат при получении боевых травм в зоне СВО

13:27, 14 ноября 2024, ПАИ

Президент России подписал указ о выплатах за ранения участникам СВО. Сумма будет варьироваться в зависимости от степени тяжести ранения. Постановление об этом также подписано Правительством РФ.

Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы. Согласно постановлению, в этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей.

Военнослужащим с легкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч рублей.