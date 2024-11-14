470 тонн картофеля вырастили в Себежском районе в этом году

13:29, 14 ноября 2024, ПАИ

470 тонн картофеля вырастили в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Себежского района в этом году, пишет газета «Призыв».

Также удалось вырастить 120 тонн овощей открытого грунта. Валовый сбор зерновых культур составил 6 334,4 тонны при средней урожайности 27,2 ц/га, в прошлом году было 3 749 тонн. Валовый сбор семян рапса составил 1 832 тонны, в прошлом году – 2 250 тонн. Под урожай 2025 года посеяли озимые культуры на площади 2 490 гектаров.

Помимо этого, проходит подготовка плодоносящих садов к зиме. Осуществляется побелка деревьев, обработка от вредителей и болезней. В теплицах высадили луковицы тюльпанов. Также специалисты выполняют ремонт сельскохозяйственной техники.