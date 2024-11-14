Самые подорожавшие за неделю продукты назвали в Псковской области

13:53, 14 ноября 2024, ПАИ

Самые подорожавшие продукты с 5 по 11 ноября в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Овощи продолжают дорожать. Так, свежие помидоры подорожали на 9,65 %, репчатый лук – на 8,74 %, свёкла столовая – на 6,29 %, свежие огурцы – на 5,3 %, капуста белокочанная свежая – на 4,46 %, а картофель – на 3,15 %. Вслед за ними повышение в цене показали овощные консервы для детского питания – на 1,71 %.

Некоторые из других категорий продуктов также показали повышение в цене. Колбаса варёная подорожала на 4,87 %, крупа гречневая ядрица – на 4,61 %, рис шлифованный – на 2,76 %, бананы – на 2,72 %, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – на 2,17 %, баранина – на 2,12 % и мука пшеничная – на 1,73 %.

Напомним, что цена за килограмм красной икры к Новому году может достигнуть 13 тысяч рублей. Подорожание связано с инфляцией, увеличением цен на производство банок для икры и снижением улова в три раза в 2024 году.