Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Самые подорожавшие за неделю продукты назвали в Псковской области

Самые подорожавшие продукты с 5 по 11 ноября в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Овощи продолжают дорожать. Так, свежие помидоры подорожали на 9,65 %, репчатый лук – на 8,74 %, свёкла столовая – на 6,29 %, свежие огурцы – на 5,3 %, капуста белокочанная свежая – на 4,46 %, а картофель – на 3,15 %. Вслед за ними повышение в цене показали овощные консервы для детского питания – на 1,71 %.

Некоторые из других категорий продуктов также показали повышение в цене. Колбаса варёная подорожала на 4,87 %, крупа гречневая ядрица – на 4,61 %, рис шлифованный – на 2,76 %, бананы – на 2,72 %, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – на 2,17 %, баранина – на 2,12 % и мука пшеничная – на 1,73 %.

Напомним, что цена за килограмм красной икры к Новому году может достигнуть 13 тысяч рублей. Подорожание связано с инфляцией, увеличением цен на производство банок для икры и снижением улова в три раза в 2024 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 ноября 2024

Самые подорожавшие за неделю продукты назвали в Псковской области
14 ноября 2024

Самообеспеченность яблоками в России может превысить 85%
14 ноября 2024

Каждый десятый российский предприниматель расширяет свой бизнес
14 ноября 2024

Цену за килограмм красной икры к Новому году назвали россиянам
14 ноября 2024

Представители ГК «Титан» приняли участие в круглом столе по вопросу создания промышленного кластера в Псковской области
13 ноября 2024

Расширять льготную ипотеку в России пока не планируют
13 ноября 2024

На выдачу ипотеки в России установят ограничения
13 ноября 2024

«Альфа-банк» улучшил условия по вкладам до 22% годовых

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...