Псковский футболист под руководством Евгения Ловчева выйдет на матч по футзалу в Норильске

15:51, 14 ноября 2024, ПАИ

Псковский футболист Владислав Сакадеев, выступающий за медиакоманду Broke Boys, под руководством Евгения Ловчева выйдет на площадку в мини-футбольном матче против команды 2Drots в Норильске 15 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале Владислава Сакадеева.

Псковский футболист выступает за Broke Boys с конца лета. За это время он провёл несколько матчей в Кубке России, а также сыграл в «Кубке Медиалиги», где «броуки» дошли до четвертьфинала.

Игру в Норильске покажет телеканал «Матч ТВ», начало в 15:00. «Впервые в истории медиафутбола матч пройдёт на футзальной площадке и по правилам футзала», – пояснили в пресс-службе клуба.

Отметим, что Владислав Сакадеев в нынешнем году провёл несколько игр за псковскую команду Pepsi в Любительской футбольной лиге. На награждении его отметили как автора лучшего гола турнира.

Добавим, что Евгений Ловчев возглавил команду Broke Boys лишь на одну игру. Он является чемпионом и обладателем Кубка СССР по футболу, также в составе сборной Советского Союза Ловчев становился бронзовым призёром Олимпийских игр. Сейчас он больше известен как футбольный эксперт, регулярно выступающий в эфире телеканала «Матч ТВ».

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