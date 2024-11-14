Андрей Маковский и Ольга Федосеенко участвуют в заседании Палаты молодых законодателей

15:26, 14 ноября 2024, ПАИ

В заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации приняли участие депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский и депутат Собрания Великолукского района, член Молодёжного парламента Ольга Федосеенко. В совещательном органе федерального уровня парламентарии представляют исполнительную и законодательную власть Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Приветствуя делегации регионов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Палату молодых законодателей «школой парламентариев будущего» – все её члены прошли через муниципальные или региональные избирательные кампании, хорошо знают работу «на земле», имеют прямую связь с гражданами.

«Такой некабинетный опыт – главный критерий для будущего государственного деятеля. Поэтому «выпускники» палаты традиционно востребованы в органах власти различного уровня. И я уверена, что среди них находится немало будущих государственных деятелей федерального масштаба, о которых мы ещё обязательно не раз услышим», – сказала Валентина Матвиенко, отметив, что в состав палаты впервые вошли молодые законодатели из Запорожской и Херсонской областей, а также участники специальной военной операции.

В ходе заседания молодые депутаты обсудили инициативные предложения субъектов РФ, а также вопросы межпарламентского взаимодействия.

«Палата молодых законодателей – это институт гражданского общества, который объединяет молодых депутатов со всей России. И это возможность для людей через своих представителей двигать важные инициативы на самый высокий уровень. В частности, в Палате молодых законодателей было предложено много законопроектов, связанных с трудовыми правами и социальной поддержкой граждан, в том числе по предложению палаты был принят закон о сохранении для детей-инвалидов пенсии по инвалидности при начислении пенсии по потере кормильца», – прокомментировал работу молодых законодателей Андрей Маковский.

Напомним, Палата молодых законодателей при Совете Федерации – коллегиальный орган, который объединяет российских парламентариев в возрасте до 35 лет. В состав палаты входят по два представителя от каждого субъекта России: один – от законодательного органа региональной власти, другой – от высшего исполнительного органа государственной власти области.