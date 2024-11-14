Пять самых подешевевших за неделю продуктов назвали в Псковской области

18:45, 14 ноября 2024, ПАИ

Пять самых подешевевших с 5 по 11 ноября продуктов в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, чай чёрный байховый подешевел на 6,77 %, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 3,44 %, яблоки – на 3,21 %, твёрдые и мягкие сычужные сыры – на 2,51 %, вермишель – на 1,45 %.

Добавим, что в Псковстате назвали самые подорожавшие с 5 по 11 ноября продукты в Псковской области. Среди них лидирующие позиции продолжают занимать овощи. Больше всего в цене повысились помидоры – на 9,65 %.