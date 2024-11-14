Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Пять самых подешевевших за неделю продуктов назвали в Псковской области

Пять самых подешевевших с 5 по 11 ноября продуктов в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, чай чёрный байховый подешевел на 6,77 %, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 3,44 %, яблоки – на 3,21 %, твёрдые и мягкие сычужные сыры – на 2,51 %, вермишель – на 1,45 %.

Добавим, что в Псковстате назвали самые подорожавшие с 5 по 11 ноября продукты в Псковской области. Среди них лидирующие позиции продолжают занимать овощи. Больше всего в цене повысились помидоры – на 9,65 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 ноября 2024

Пять самых подешевевших за неделю продуктов назвали в Псковской области
14 ноября 2024

Продажи моллюсков в России выросли на 25%
14 ноября 2024

Самые подорожавшие за неделю продукты назвали в Псковской области
14 ноября 2024

Самообеспеченность яблоками в России может превысить 85%
14 ноября 2024

Каждый десятый российский предприниматель расширяет свой бизнес
14 ноября 2024

Цену за килограмм красной икры к Новому году назвали россиянам
14 ноября 2024

Представители ГК «Титан» приняли участие в круглом столе по вопросу создания промышленного кластера в Псковской области
13 ноября 2024

Расширять льготную ипотеку в России пока не планируют

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...