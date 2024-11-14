Председателем Псковского районного суда назначена Ольга Захарова

19:32, 14 ноября 2024, ПАИ

Председателем Псковского районного суда Псковской области назначена Ольга Захарова. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Председатель назначена указом президента России от 14 ноября 2024 года № 981 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что Елена Иванова избрана главой Бежаницкого муниципального округа.