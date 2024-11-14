Председателем Псковского районного суда назначена Ольга Захарова
Председателем Псковского районного суда Псковской области назначена Ольга Захарова. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Председатель назначена указом президента России от 14 ноября 2024 года № 981 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».
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