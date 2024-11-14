Студенты и преподаватели ПсковГУ приняли участие во всероссийском социологическом диктанте

20:11, 14 ноября 2024, ПАИ

В День социолога, 14 ноября, на площадке университетской «Точки кипения» прошла всероссийская онлайн-акция «Социологический диктант». Её участниками стали студенты разных направлений обучения, преподаватели и все, кто интересуется социологическими исследованиями, наукой, вопросами развития общества. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Модератором мероприятия выступила директор библиотеки ПсковГУ Лариса Стрикунова.

С приветственным словом к участникам обратилась проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева: «Всероссийская образовательная онлайн-акция «Социологический диктант» в этом году проходит в пятый раз и традиционно в День социолога. Псковский государственный университет выступает партнёром Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в организации социологического диктанта. Эта просветительская онлайн-акция даёт уникальную возможность всем, кому интересно общество и его устройство, проверить свои знания о социологической науке и исследованиях в режиме реального времени».

Перед собравшимися выступил доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования ПсковГУ Алексей Шпак, который рассказал о роли социологии в современном мире.

Далее участники приступили к написанию диктанта, состоящего из 27 вопросов разных уровней сложности, за который можно было получить максимум 100 баллов. На решение было отведено 30 минут. Сразу после прохождения диктанта результаты были направлены в личные кабинеты участников.

Все желающие могут присоединиться к онлайн-акции до 23:59 14 ноября. Правильные ответы с пояснениями будут опубликованы на сайте 15 ноября.

Отметим, организатором «Социологического диктанта» выступает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнёрстве с Российским обществом «Знание».