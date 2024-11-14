Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты и преподаватели ПсковГУ приняли участие во всероссийском социологическом диктанте

В День социолога, 14 ноября, на площадке университетской «Точки кипения» прошла всероссийская онлайн-акция «Социологический диктант». Её участниками стали студенты разных направлений обучения, преподаватели и все, кто интересуется социологическими исследованиями, наукой, вопросами развития общества. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Модератором мероприятия выступила директор библиотеки ПсковГУ Лариса Стрикунова.

С приветственным словом к участникам обратилась проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева: «Всероссийская образовательная онлайн-акция «Социологический диктант» в этом году проходит в пятый раз и традиционно в День социолога. Псковский государственный университет выступает партнёром Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в организации социологического диктанта. Эта просветительская онлайн-акция даёт уникальную возможность всем, кому интересно общество и его устройство, проверить свои знания о социологической науке и исследованиях в режиме реального времени».

Перед собравшимися выступил доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования ПсковГУ Алексей Шпак, который рассказал о роли социологии в современном мире.

Далее участники приступили к написанию диктанта, состоящего из 27 вопросов разных уровней сложности, за который можно было получить максимум 100 баллов. На решение было отведено 30 минут. Сразу после прохождения диктанта результаты были направлены в личные кабинеты участников.

Все желающие могут присоединиться к онлайн-акции до 23:59 14 ноября. Правильные ответы с пояснениями будут опубликованы на сайте 15 ноября.

Отметим, организатором «Социологического диктанта» выступает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнёрстве с Российским обществом «Знание».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 ноября 2024

Второй этап региональной детской акции «Я и Пожарная безопасность» стартовал в Пскове
14 ноября 2024

Пожилая женщина пропала в Острове
14 ноября 2024

Второй карьерный форум «Найди себя в Псковской области» завершился
14 ноября 2024

Наталия Соколова стала координатором инспекции системы профилактики соцсиротства в СЗФО
14 ноября 2024

В Псковском драмтеатре прошла первая примерка костюмов к спектаклю «Маленькие трагедии»
14 ноября 2024

Студенты и преподаватели ПсковГУ приняли участие во всероссийском социологическом диктанте
14 ноября 2024

Представители Псковского облсовпрофа участвуют во всероссийском совещании технической инспекции труда
14 ноября 2024

О реставрационной работе в Псковском музее-заповеднике поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...