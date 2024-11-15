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ГК «Титан» и ПсковГУ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

ГК «Титан» заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Псковским государственным университетом. Документ включает в себя развитие системы долгосрочных партнерских связей, направленных на объединение возможностей для совместной образовательной, инновационной, инжиниринговой, экспертно-аналитической, консультационной и профориентационной деятельностей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

​ГК «Титан» и ПсковГУ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках соглашения стороны договорились координировать проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и научно-технических работ. Кроме того, на основе соглашения партнеры буду совместно проводить научные и научно-технические конференции, семинары, а также другие образовательные и научные мероприятия с привлечением молодых ученых, аспирантов и студентов. На базе университета будет осуществляться подготовка и переподготовка специалистов для научно-производственной и инновационной деятельности ГК «Титан».

«Потребность в инженерных кадрах возросла ввиду развития промышленного потенциала страны. Подписанное с Псковским государственным университетом соглашение станет надежной научно-технологической опорой для будущего не только нашей компании, но и всей российской промышленности. Наше партнерство откроет новые перспективы роста как для выпускников университета, так и для научно-исследовательской деятельности ГК «Титан». Уверена, что синергия работы нашего Инжинирингового центра, который создается на базе завода «Титан-Полимер», опытных специалистов вуза и молодых ученых существенно расширит технологический и промышленный потенциал экономики России», – отметила гендиректор ГК «Титан» Ольга Тарасенко.

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина подчеркнула, что наукоемкий потенциал вуза и высочайшая заинтересованность бизнеса в создании инноваций являются залогом успешного решения задач любых сложностей. «Псковский государственный университет стал победителем федерального проекта «Передовые инженерные школы» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В партнерстве с ГК «Титан», на базе предприятия которого в Пскове открывается Инжиниринговый центр, мы сможем угадывать и предугадывать компетенции будущих специалистов российской промышленности. Подписанное соглашение открывает большие возможности для подготовки и переподготовки кадров для нашего бизнес-партнера, а также для создания инновационных продуктов и расширения сферы их применения», – заключила она.

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