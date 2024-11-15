Молодёжь Псковской области познакомилась с производством обуви
Студенты и школьники из Псковской области встретились на фабрике «Псков-Полимер» в рамках проекта «День с предпринимателем», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
Просветительский проект «День с предпринимателем» создан в рамках трека «Росмолодёжь. Бизнес» для популяризации молодёжного предпринимательства в России, знакомства молодёжи с механикой построения бизнеса, а также для мотивации к открытию собственного дела. Участники проекта получили возможность не просто познакомиться с производством обуви, но и узнать больше об обувной промышленности.
Во время экскурсии ребята смогли увидеть весь цикл производства: от подготовки сырья и материалов до готовой продукции. Они посетили цеха ЭВА и прямого прилива, а также увидели склады фабрики.
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