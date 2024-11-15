Фантастического воина-ящера из галактики Матоюмс создала кондитер из Псковской области

14:28, 15 ноября 2024, ПАИ

Пряник в виде головы воина-ящера изготовила для международного онлайн-конкурса «Мир фантастической вселенной» шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова. Об этом она рассказала ПАИ.



Фото: группа кондитерского дома «Себежанка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кондитерского дома «Себежанка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кондитерского дома «Себежанка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кондитерского дома «Себежанка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кондитерского дома «Себежанка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кондитерского дома «Себежанка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кондитерского дома «Себежанка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кондитерского дома «Себежанка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кондитерского дома «Себежанка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кондитерского дома «Себежанка» в соцсети «ВКонтакте»



















Получившийся пряник она назвала Амрохом Гаэлем. По её словам, он великий воин галактики Матоюмс. «Амрох Гаэль был отважным воином и вошёл в историю после сокрушительной победы над злобными курмисами, которые вторглись в его галактику Матоюмс», – поделилась Александра Сафронова.

Работа участвует в категории «3D-пряник». На создание пряника у кондитера ушло два месяца. Только работа над чешуёй заняла пять дней.

Высота бюста составила 37 сантиметров, а вес пряника – 9,5 килограмма. «Выполнен воин из козульного теста. Детали полые. Внутри бюста пряничный каркас. Глаза – пряничные полусферы, покрытые айсингом. Плащ и доспехи – тоже пряник. Покрытие бюста – айсинг. Единственный элемент, выполненный из мастики, – дреды», – рассказала Александра Сафронова и добавила, что несъедобных элементов в работе нет.

Напомним, кондитерский дом «Себежанка» в Себежском районе завоевал статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка».