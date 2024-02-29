Назван победитель премии «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка»
Кондитерский дом «Себежанка» в Себежском районе завоевал статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Победителей поздравили глава Островского района Дмитрий Быстров и основательница брендов Woolhouse и Alpecora Вера Григорьева.
«Слово «Наша марка» и то, что произведено в Псковской области, то, что видим на полках наших магазинов, – это приятно. Видишь, что Псковская область, и понимаешь, что где-то за пределами региона продукт представлен, – гордость берёт. Чем больше будет таких марок, тем сильнее будет наш регион», – подчеркнул Дмитрий Быстров.
В свою очередь Вера Григорьева подчеркнула, что Псковская область богата талантливыми, креативными и сильными людьми.
Получали награду руководитель предприятия Владимир Кузьмин и шеф-кондитер предприятия Александра Сафронова. Шеф-кондитер поблагодарила всех за оказанную поддержку.
«Спасибо всем поддержавшим нас. Спасибо губернатору за доверие и поддержку. Спасибо кондитерской корпорации, в которой я состою: она оказала огромную поддержку», – подчеркнула Александра Сафронова.
Среди претендентов на премию в этой номинации также были «Изборский пряник», улиточная ферма с центром гостеприимства «ЭСКАРГО Д’ОР» («Золотая улитка») и сидродельня «Заповедник».
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
В номинации «Экомышление» премии «Народное признание» лучшим стало экодвижение «За чистый лес»
Алексей и Татьяна Васильевы победили в номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание – 2023»
Группа Псковской областной клинической больницы получила «Народное признание» в номинации «Паблик для народа»
Руководитель коллектива «Ветер перемен» получила статуэтку «Народного признания» в номинации «Талант»