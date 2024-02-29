Назван победитель премии «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка»

20:39, 29 февраля 2024, ПАИ

Кондитерский дом «Себежанка» в Себежском районе завоевал статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Победителей поздравили глава Островского района Дмитрий Быстров и основательница брендов Woolhouse и Alpecora Вера Григорьева.

«Слово «Наша марка» и то, что произведено в Псковской области, то, что видим на полках наших магазинов, – это приятно. Видишь, что Псковская область, и понимаешь, что где-то за пределами региона продукт представлен, – гордость берёт. Чем больше будет таких марок, тем сильнее будет наш регион», – подчеркнул Дмитрий Быстров.

В свою очередь Вера Григорьева подчеркнула, что Псковская область богата талантливыми, креативными и сильными людьми.

Получали награду руководитель предприятия Владимир Кузьмин и шеф-кондитер предприятия Александра Сафронова. Шеф-кондитер поблагодарила всех за оказанную поддержку.

«Спасибо всем поддержавшим нас. Спасибо губернатору за доверие и поддержку. Спасибо кондитерской корпорации, в которой я состою: она оказала огромную поддержку», – подчеркнула Александра Сафронова.

Среди претендентов на премию в этой номинации также были «Изборский пряник», улиточная ферма с центром гостеприимства «ЭСКАРГО Д’ОР» («Золотая улитка») и сидродельня «Заповедник».