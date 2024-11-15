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Общество

Три мигранта, не вставшие на воинский учёт, обнаружены во время рейда в Пскове

Сотрудники военного следственного отдела (ВСО) СК России по Псковскому гарнизону вместе с сотрудниками Росгвардии проверили мужчин, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт. Об этом ПАИ сообщили в ВСО.

Во время очередного рейда удалось проверить 11 человек, трое из которых не встали на воинский учёт. Сразу после рейда их отвезли в военный комиссариат Псковской области. Всем гражданам рассказали о правовой ответственности за нарушение миграционного законодательства, а также о возможности поступить на военную службу по контракту или трудоустройстроиться в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту осуществляется пунктом отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: Псков, ул. Первомайская, д. 38. Контактный телефон 8 (8112) 66-73-45.

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