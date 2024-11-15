Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги голосования за лучший проект создания комфортной городской среды подвели в Плюссе

На заседании общественной комиссии подвели итоги голосования за лучший проект создания комфортной городской среды в Плюссе. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

Итоги голосования за лучший проект создания комфортной городской среды подвели в Плюссе. Фото: газета «Плюсский край»

По результатам голосования победителем с 73 % голосов стал проект благоустройства территории у здания Плюсской центральной районной библиотеки.

Напомним, Минстрой России внёс изменения в условия участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, одним из которых является предоставление возможности участия в конкурсе опорным населённым пунктам. В Плюсском муниципальном округе опорный населённый пункт – Плюсса.

Проекты, победившие в конкурсе, на реализацию проектов получают средства господдержки из федерального и регионального бюджета в размере 70–80 миллионов рублей.

Для определения, какая общественная территория в Плюссе может быть комплексно благоустроена на данные средства, администрация Плюсского района предложила всем заинтересованным лицам, представителям учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, учащимся, предпринимателям принять участие в рейтинговом голосовании за общественные территории для создания и реализации проекта благоустройства.

Рейтинговое голосование проводилось с 3 по 14 ноября. В голосовании принимали участие жители Плюсского муниципального округа, достигшие возраста 14 лет.

«Теперь в срок до 15 декабря необходимо определиться, что бы хотелось видеть жителям округа на данной территории», – отметила заместитель главы Плюсского муниципального округа по экономическим вопросам Ольга Павлова.

Она озвучила, что сумма, которая будет выделена округу на эти цели, внушительная и благодаря этим средствам планируется установить ограждение, сделать освещение площадки, а кроме того, отремонтировать подъезд к территории библиотеки со стороны улицы Комсомольской с обустройством автомобильной парковки.

Территория с одной стороны здания библиотеки уже преобразилась благодаря инициативному проекту, а скоро преобразится и остальное пространство – будущий центр притяжения молодёжи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 ноября 2024

Дефицит белых тюльпанов ожидается к 8 Марта – эксперт
15 ноября 2024

Съёмки фильма о подвиге Героя Советского Союза Матвея Кузьмина пройдут в Псковской области
15 ноября 2024

Итоги голосования за лучший проект создания комфортной городской среды подвели в Плюссе
15 ноября 2024

Дождь и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 16 ноября
15 ноября 2024

На пути к цифровому будущему: правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября 2024

Более 70 немецких снарядов нашли в Псковском районе
15 ноября 2024

Председателям судов Псковской области вручили награды
15 ноября 2024

Завод компании «Скрининг-М» возводят на территории особой экономической зоны «Моглино»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...