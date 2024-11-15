Итоги голосования за лучший проект создания комфортной городской среды подвели в Плюссе

18:48, 15 ноября 2024, ПАИ

На заседании общественной комиссии подвели итоги голосования за лучший проект создания комфортной городской среды в Плюссе. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

По результатам голосования победителем с 73 % голосов стал проект благоустройства территории у здания Плюсской центральной районной библиотеки.

Напомним, Минстрой России внёс изменения в условия участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, одним из которых является предоставление возможности участия в конкурсе опорным населённым пунктам. В Плюсском муниципальном округе опорный населённый пункт – Плюсса.

Проекты, победившие в конкурсе, на реализацию проектов получают средства господдержки из федерального и регионального бюджета в размере 70–80 миллионов рублей.

Для определения, какая общественная территория в Плюссе может быть комплексно благоустроена на данные средства, администрация Плюсского района предложила всем заинтересованным лицам, представителям учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, учащимся, предпринимателям принять участие в рейтинговом голосовании за общественные территории для создания и реализации проекта благоустройства.

Рейтинговое голосование проводилось с 3 по 14 ноября. В голосовании принимали участие жители Плюсского муниципального округа, достигшие возраста 14 лет.

«Теперь в срок до 15 декабря необходимо определиться, что бы хотелось видеть жителям округа на данной территории», – отметила заместитель главы Плюсского муниципального округа по экономическим вопросам Ольга Павлова.

Она озвучила, что сумма, которая будет выделена округу на эти цели, внушительная и благодаря этим средствам планируется установить ограждение, сделать освещение площадки, а кроме того, отремонтировать подъезд к территории библиотеки со стороны улицы Комсомольской с обустройством автомобильной парковки.

Территория с одной стороны здания библиотеки уже преобразилась благодаря инициативному проекту, а скоро преобразится и остальное пространство – будущий центр притяжения молодёжи.