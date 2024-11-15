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В Пскове подведены итоги форума «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»

На площадке Псковского государственного университета завершился форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки». Мероприятие было организовано Российско-Белорусским университетским консорциумом «ВМЕСТЕ» по заказу Министерства науки и высшего образования РФ и Минобразования Республики Беларусь за счёт финансирования из бюджета Союзного государства. Мероприятие собрало более 200 участников из более чем 20 регионов двух стран, сообщили ПАИ в вузе.

Подведены итоги форума «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки». Фото здесь и далее: ПсковГУ

Участники форума впервые обсудили проблемы и перспективы инклюзивного высшего образования на международном уровне в контексте исследовательской и технологической повестки.

В рамках мероприятия рассмотрены вопросы, связанные с процессами интеграции научно-образовательной политики в рамках Союзного государства: создание единых треков изменений, унификация требований и мер государственной поддержки по формированию инфраструктуры обеспечения инклюзивного образовательного процесса в России и Белоруссии. Гости познакомились с актуальным состоянием и практическим опытом развития инклюзивного образования на примере деятельности образовательных организаций Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Пскова, Екатеринбурга, Крыма, Москвы, Великих Лук, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сочи, Ульяновска, Ярославля и других городов и регионов.

По результатам трёхдневной работы участники форума согласовали общую позицию в отношении понимания основных направлений и задач дальнейшего развития инклюзивного образования в России и Белоруссии, выработали общие рекомендации. В их числе предложение разработать единую концепцию Союзного государства по вопросу выстраивания инклюзивной образовательной вертикали и реализовать систему мероприятий по обеспечению профподготовки и переподготовки педагогов и администрации образовательных организаций для работы с обучающимися с ограниченными возможностям здоровья и инвалидностью на уровне двух стран.

В общей резолюции обоснована необходимость проектирования и запуска технопарка инклюзивного образования Союзного государства, а также обмена инновационными продуктами для высшего инклюзивного образования между регионами двух стран. С целью усовершенствования подготовки преподавателей системы инклюзивного образования и обмена актуальным опытом рекомендовано создать ежегодную стажировочную площадку Союзного государства. Отмечается важность унификации нормативных требований в вопросах организации доступной среды в России и Республике Беларусь.

В итоговой резолюции форума также озвучивается предложение запланировать и провести совместную олимпиаду обучающихся с особыми потребностями из России и Республики Беларусь, рассмотреть возможность организации всероссийского форума студенческих объединений, реализующих практики в сфере инклюзии.

Напомним, форум проводился Псковским государственным университетом совместно с Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова.

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