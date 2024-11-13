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Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки» проходит в Пскове

Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки» проходит в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

  • Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки»
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ

Приветственный адрес участникам отправил заместитель министра образования Белоруссии Александр Кадлубай. «Уверен, что площадки форума позволят представителям университетской науки, органов государственного управления и общественных организаций, практикам двух стран, обсудить стратегию подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом инновационных разработок, совершенствования деятельности по предоставлению равного доступа к получению образования лицам с особыми образовательными потребностями», – сказал он.

Кроме того, присутствующих поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Настоящая инклюзия будет реализована только тогда, когда будет создана образовательно-воспитательная среда, отвечающая всем необходимым условиям. Сегодня мы имеем уникальную возможность обсуждать лучшие практики, актуальные вопросы, находить решения, которые помогут нам сделать образование более доступным и качественным. Пусть этот диалог будет плодотворным, а ваши идеи – смелыми и целеустремленными. Желаю всех участникам форума успешной работы и новых договоренностей на благо наших государств», – подчеркнула она.

Также видеоролик с приветствием направила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. «Именно университеты сегодня являются центрами подготовки педагогических кадров для работы с ребятами с инвалидностью и ОВЗ, которые благодаря обучению могут социализироваться, получить свою профессию и развиваться. Площадка форума позволит объединить опыт, который есть в наших вузах и у белорусских коллег, и обменяться лучшими практиками», – отметила она.

Добавим, что форум собрал более 200 человек, среди которых представители постоянного комитета Союзного государства, Минобрнауки России, Министерства образования Белоруссии, научных организаций и промышленных предприятий, а также сотрудники и студенты вузов России и Белоруссии.

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