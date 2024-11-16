Как с пользой провести выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин
Как с пользой провести выходные в Пскове, порекомендовал в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.
В субботу и воскресенье в Ледовом дворце пройдет хоккейный турнир «Кубок Александра Невского»
Посетить «сердце» Пскова и узнать все нюансы строительства Кремля можно будет в субботу и в воскресенье в Псковском музее-заповеднике (улица Некрасова, 7).
Также можно побывать на показе псковских народных костюмов. Он пройдет в Пространстве купца Лапина на улице Яна Райниса, в доме 53 в воскресенье в 14:00.
Для псковичей и гостей города в субботу с 14:00 будет открыта сказочная выставка в центре туризма и творческих индустрий на улице Георгиевской, дом 4).
Кроме того, можно посетить патриотический музыкально-литературный вечер в филиале ГКЦ на Рижском проспекте, 64. Начало сегодня в 17:30.
День рождения Дедушки Мороза модно отпраздновать в Городском культурном центре на площади Победы, дом 1 сегодня в 12:00.
Экскурсию по натюрмортам вместе с детьми можно посетить в воскресенье в 11:30. Она пройдет в картинной галерее на улице Некрасова, 7.
А в театре кукол на улице Конной, дом 3 в субботу и в воскресенье в 12:00 и в 14:00 пройдут спектакли о Теремке и приключениях мангуста Рикки-Тикки-Тави.
Михаил Ведерников проконтролировал благоустройство территории по программе ФКГС в Пыталово
Устройство инженерных систем и благоустройство территории продолжаются в строящейся школе в Себеже
Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пристройки в Кузнецовской школе Себежского района