Почти 30 псковичей стали жертвами телефонных мошенников за неделю

12:19, 16 ноября 2024, ПАИ

29 жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников с 4 по 10 ноября, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Всего злоумышленники похитили более двух миллионов рублей.

Кроме того, за неделю у 11 псковичей мошенники незаконно получили доступ к личным кабинетам на портале «Госуслуги».

Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки якобы из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Чтобы предотвратить это, псковичи переводили свои средства на «безопасные» счета, предоставленные преступниками.

Также псковичи были обмануты от имени работников банков под предлогом замены счёта, ложной сверки персональных данных.

Кроме того, преступники использовали такие предлоги, как продажа различных товаров в интернете, оформление кредитов, предоставление возможности дистанционного заработка, в том числе на инвестициях, трудоустройство через онлайн-сайты. Псковичи сообщали им данные своих банковских карт для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По каждому такому факту правоохранительными органами города возбуждены и расследуются уголовные дела.