Работникам себежского теплоснабжающего предприятия вернули незаконно исключенные из договора перерывы на обед
Работникам МУП «Комфорт» в Себежском районе вернули незаконно исключенные из договора перерывы на обед. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
В инспекцию обратились трое работников учреждения с жалобой о том, что работодатель без уведомления и согласия изменил режим работы своих сотрудников.
Во время проверки достоверности сведений из обращения было установлено, что работодатель не обеспечил работникам время для отдыха и приема пищи с возможностью покинуть рабочее место в этот период. Кроме того, без согласия работников он исключил из рабочего распорядка время для отдыха и приема пищи, и не оплачивал это время.
Работодателю выдано предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Также в прокуратуру Псковской области направлена информация о необходимости возбуждения дела об административном правонарушении.
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