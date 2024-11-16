Работникам себежского теплоснабжающего предприятия вернули незаконно исключенные из договора перерывы на обед

13:00, 16 ноября 2024, ПАИ

Работникам МУП «Комфорт» в Себежском районе вернули незаконно исключенные из договора перерывы на обед. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В инспекцию обратились трое работников учреждения с жалобой о том, что работодатель без уведомления и согласия изменил режим работы своих сотрудников.

Во время проверки достоверности сведений из обращения было установлено, что работодатель не обеспечил работникам время для отдыха и приема пищи с возможностью покинуть рабочее место в этот период. Кроме того, без согласия работников он исключил из рабочего распорядка время для отдыха и приема пищи, и не оплачивал это время.

Работодателю выдано предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Также в прокуратуру Псковской области направлена информация о необходимости возбуждения дела об административном правонарушении.