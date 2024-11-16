Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове

14:59, 16 ноября 2024, ПАИ

Турнир по самбо в честь дня рождения этого вида спорта в России проходит в псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 16 ноября, передает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



















За награды соревнований борются более 200 спортсменов 2013–2015 годов рождения из Пскова, Великих Лук, муниципалитетов Псковской области.

Организатором турнира стали областная Федерация самбо при поддержке партийного проекта «Единой России» «Zа самбо», клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область».

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