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Спорт

Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове

Турнир по самбо в честь дня рождения этого вида спорта в России проходит в псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 16 ноября, передает корреспондент ПАИ.

  • Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове
    Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ
  • Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове
    Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ
  • Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове
    Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ
  • Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове
    Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ
  • Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове
    Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ
  • Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове
    Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ
  • Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове
    Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ
  • Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове
    Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ
  • Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове
    Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ
  • Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове
    Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ

За награды соревнований борются более 200 спортсменов 2013–2015 годов рождения из Пскова, Великих Лук, муниципалитетов Псковской области.

Организатором турнира стали областная Федерация самбо при поддержке партийного проекта «Единой России» «Zа самбо», клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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