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Михаил Ведерников поручил ускорить темп строительства нового больничного комплекса в Пыталовском округе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства больничного комплекса в Пыталовском муниципальном округе.

Михаил Ведерников поручил ускорить темп строительства нового больничного комплекса в Пыталовском округе. Здесь и далее6 скриншот из Telegram-канала Михаила Ведерникова

В основном здании возведены стены и перекрытия. Для поста скорой помощи подготовлен фундамент и кладка цоколя. Задержка в проведении работ связана в том числе с изменением технических решений и внесением их в документацию, отметил он.

Глава региона подчеркнул, что многие работы можно запараллелить и поручил составить график увеличения количества работников и наращивания темпа работ.

«Совершенно безответственное отношение, учитывая, что спрашивать за невыполнение поручения президента со всех будут по всей строгости. Подрядчика предупредил», – сказал Михаил Ведерников.

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