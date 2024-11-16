Михаил Ведерников поручил ускорить темп строительства нового больничного комплекса в Пыталовском округе
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства больничного комплекса в Пыталовском муниципальном округе.
В основном здании возведены стены и перекрытия. Для поста скорой помощи подготовлен фундамент и кладка цоколя. Задержка в проведении работ связана в том числе с изменением технических решений и внесением их в документацию, отметил он.
Глава региона подчеркнул, что многие работы можно запараллелить и поручил составить график увеличения количества работников и наращивания темпа работ.
«Совершенно безответственное отношение, учитывая, что спрашивать за невыполнение поручения президента со всех будут по всей строгости. Подрядчика предупредил», – сказал Михаил Ведерников.
Михаил Ведерников поручил ускорить темп строительства нового больничного комплекса в Пыталовском округе
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