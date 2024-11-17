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XI Международная Свято-Тихоновская конференция стартовала в Пскове

Открытие XI Международной Свято-Тихоновской конференции состоялось на базе Псковского государственного университета 16 ноября. Мероприятие под названием «Человек и трансформация современного общества: проблемы безопасности, духовности и культуры» посвящено 100-летию со дня кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Торжественное открытие прошло в актовом зале Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

XI Международная Свято-Тихоновская конференция стартовала в Пскове. Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

На открытии конференции выступил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Он обратился к участникам с приветственным словом.

«Нынешняя конференция, приуроченная к столетию блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, является важным событием, объединяющим людей, стремящихся осмыслить вызовы современности через призму православных духовных ценностей. Святитель Тихон, возглавивший Русскую Православную Церковь в самое непростое для нашей страны время, стал примером мужества, духовной стойкости и преданности Христу. Его жизнь и служение – это образец того, как в самых тяжелых условиях можно сохранять веру и любовь к Богу» – отметил Владыка Матфей.

Также к участникам обратились директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Людмила Алиева, депутат Псковского областного собрания депутатов Андрей Маковский, руководитель Русской общины Псковской области Евгений Грабнер и заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова.

После этого прошло пленарное заседание с докладами. Кроме того, состоялась открытая лекция «Актуальные вопросы духовной безопасности».

В последующие дни Свято-Тихоновская конференция продолжит свою деятельность в рамках семи тематических секций: «Человек в современном мире: трансформация мировоззрения в условиях кризиса»; «Историческая среда: история, события, размышления» (секция православной молодежи); «Труд в традициях православия: богословские концепции, монашеские практики, повседневная деятельность верующих»; «Попытки фальсификации российской и мировой истории как угроза национальной безопасности России»; «Духовная безопасность как основа укрепления Государственности и суверенитета России»; «Воспитание на православных традициях как основа духовной безопасности»; «Духовная безопасность в аспекте силовых структур».

Традиционно организаторами конференции являются Министерство науки и высшего образования России, Научно-образовательная теологическая ассоциация, Псковский государственный университет, Псковская епархия Русской Православной Церкви, Псково-Печерская духовная семинария, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета и Международное общество святителя Григория Паламы.

Цель форума – обсуждение социальных, философских, исторических, психологических и религиозных проблем человека, его трансформации в современном обществе, а также вопросов безопасности, духовности и культуры с участием учёных, общественных и политических деятелей, представителей Русской Православной Церкви.

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