Сотрудники Псковского перинатального центра заняли первое место на конкурсе молодых учёных

14:25, 17 ноября 2024, ПАИ

Средние медицинские работники отделения реанимации и интенсивной терапии для новорождённых Псковского клинического перинатального центра, являющиеся студентами пятого курса медицинского факультета ПсковГУ, Илья Орлов и Елизавета Леонова заняли первое место на конкурсе молодых учёных «Репродуктивная медицина – 2024: взгляд молодых». Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Доклад был подготовлен под наставничеством главного врача Псковского клинического перинатального центра и кандидата медицинских наук Марии Грищук.

«Одержать победу в этом конкурсе – большая честь, ведь конкуренция была серьёзной: наши ребята соревновались наравне с молодыми врачами и аспирантами, представляя результаты своих научных исследований», – отметили в медучреждении.

Отметим, что конкурс состоялся в рамках VI Общероссийской научно-практической конференции акушеров-гинекологов «Оттовские чтения», которая проходила 14–15 ноября в Санкт-Петербурге. Это ежегодное событие объединило врачей для обсуждения и внедрения инноваций в репродуктивной медицине.

В рамках секционного заседания с докладом выступила Мария Грищук вместе с врачом-репродуктологом Псковского перинатального центра, кандидатом медицинских наук Сергеем Никитиным.