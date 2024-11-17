Сотрудники Псковского перинатального центра заняли первое место на конкурсе молодых учёных
Средние медицинские работники отделения реанимации и интенсивной терапии для новорождённых Псковского клинического перинатального центра, являющиеся студентами пятого курса медицинского факультета ПсковГУ, Илья Орлов и Елизавета Леонова заняли первое место на конкурсе молодых учёных «Репродуктивная медицина – 2024: взгляд молодых». Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Доклад был подготовлен под наставничеством главного врача Псковского клинического перинатального центра и кандидата медицинских наук Марии Грищук.
«Одержать победу в этом конкурсе – большая честь, ведь конкуренция была серьёзной: наши ребята соревновались наравне с молодыми врачами и аспирантами, представляя результаты своих научных исследований», – отметили в медучреждении.
Отметим, что конкурс состоялся в рамках VI Общероссийской научно-практической конференции акушеров-гинекологов «Оттовские чтения», которая проходила 14–15 ноября в Санкт-Петербурге. Это ежегодное событие объединило врачей для обсуждения и внедрения инноваций в репродуктивной медицине.
В рамках секционного заседания с докладом выступила Мария Грищук вместе с врачом-репродуктологом Псковского перинатального центра, кандидатом медицинских наук Сергеем Никитиным.
Сотрудники Псковского перинатального центра заняли первое место на конкурсе молодых учёных
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