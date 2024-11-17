Врач перечислила продукты, которые необходимы для здоровья женщин

15:30, 17 ноября 2024, ПАИ

Женщинам стоит употреблять пищу, богатую железом. Например, включить в рацион печень, мясо, рыбу, птицу, бобовые, орехи, овсяную крупу, пшено, гречку, а также фрукты и сухофрукты, рассказала врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау, пишет РИА Новости.

Женщины часто сталкиваются с риском развития железодефицита, уточнила Майра Рау. Поэтому важно употреблять продукты, богатые этим элементом. В первую очередь это касается печени, мяса, рыбы и птицы. Железо в этих продуктах называется гемовым и хорошо усваивается организмом. Негемовое железо тоже полезно, но его усвоение немного хуже. Однако продукты с таким железом всё равно важны: это фасоль, горох, орехи, овсяная крупа, пшено, гречка, фрукты и сухофрукты, пояснила диетолог.

Майра Рау также отметила, что женщинам, находящимся в фертильном возрасте, нужно регулярно употреблять продукты, содержащие фолиевую кислоту. К ним относятся тёмно-зелёные овощи и зелень, бобовые, цитрусовые, орехи и семена, а также мясо птицы и говяжья печень.

По словам специалиста, с наступлением менопаузы женщинам следует более тщательно следить за своим рационом и образом жизни. В этот период из-за гормональной перестройки организма женщине становится труднее поддерживать привычный вес, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других проблем со здоровьем.

Основу рациона должна составлять растительная пища: овощи, фрукты, ягоды, бобовые. Также важно употреблять цельнозерновые злаки: хлеб из муки грубого помола, гречку, овсянку, бурый рис, перловую крупу, кукурузу. Дважды в неделю необходимо есть жирные сорта рыбы, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. В качестве источников белка можно использовать мясо птицы без кожи, нежирное красное мясо (не чаще двух раз в неделю), нежирную рыбу, фасоль, чечевицу, горох, нут, пояснила Майра Рау.

Хотя многие считают молочные продукты пониженной жирности бесполезными, именно на них стоит обратить внимание после наступления менопаузы, отметила диетолог.

Она добавила, что если ежедневно употреблять три порции молочных продуктов, то организм женщины будет обеспечен суточной нормой кальция, и это послужит профилактикой разрежения костной ткани. При этом она пояснила, что одна порция молочных продуктов включает в себя один стакан нежирного кефира, один стандартный ломтик сыра, 50 граммов нежирного пятипроцентного творога или 130 граммов натурального йогурта.