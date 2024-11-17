82-летнего пенсионера разыскивают в Пскове
В Пскове ведутся поиски Ильи Строчкова, родившегося в 1942 году. Он является уроженцем Суровикинского района Волгоградской области, проживающий в Пскове. 23 июня он пропал без вести, и его местонахождение остается неизвестным. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На момент исчезновения мужчина был одет в синюю спортивную кофту с тремя полосами – белой, синей и темно-синей – с надписью FILA, черные брюки, камуфляжную кепку и кроссовки на черных шнурках с белыми элементами. При себе у него были ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.
Приметы: рост 170–175 см, нормальное телосложение, короткие седые волосы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.
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