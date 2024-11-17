Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Постановку «Евгения Онегина» смогут увидеть великолучане 20 ноября

Студенты Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова выступят на фестивале ведущих театральных школ «Алексаша» в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие стартует 19 ноября. А уже 20-го числа на сцене Великолукского драматического театра можно будет увидеть постановку «Евгения Онегина».

Напомним, что фестиваль театральных школ «Алексаша» посвящён 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Мероприятие продлится до 22 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 ноября 2024

Концерт сельских центров культуры состоялся в Бежаницах
17 ноября 2024

Постановку «Евгения Онегина» смогут увидеть великолучане 20 ноября
17 ноября 2024

Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов в Белоруссии
17 ноября 2024

Восьмой региональный конкурс национального костюма проходит в Пскове
15 ноября 2024

«Изборск – открытый город»: выставка к 100-летию со дня рождения археолога Валентина Седова открылась в музее-заповеднике
15 ноября 2024

Концерт «Старые новые песни» снова пройдёт в Пскове
15 ноября 2024

Рабочая встреча руководителей музеев прошла в Порховском округе
14 ноября 2024

О реставрационной работе в Псковском музее-заповеднике поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...