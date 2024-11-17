Постановку «Евгения Онегина» смогут увидеть великолучане 20 ноября

20:50, 17 ноября 2024, ПАИ

Студенты Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова выступят на фестивале ведущих театральных школ «Алексаша» в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие стартует 19 ноября. А уже 20-го числа на сцене Великолукского драматического театра можно будет увидеть постановку «Евгения Онегина».

Напомним, что фестиваль театральных школ «Алексаша» посвящён 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Мероприятие продлится до 22 ноября.