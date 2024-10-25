Фестиваль театральных школ «Алексаша» пройдёт в Великих Луках

13:32, 25 октября 2024, ПАИ

С 19 по 22 ноября в Великих Луках пройдет фестиваль театральных школ «Алексаша», посвящённый 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене Великолукского драматического театра свои постановки представят студенты театрального института имени Бориса Щукина, Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова, Российского государственного института сценических искусств и Высшая школа сценических искусств им. А. И. Райкина. Зрители смогут посетить спектакли «Васса Железнова», «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии» и «Маски из островской жизни».

Также пройдут мастер-классы от опытных мастеров театрального искусства. Подробности: https://vk.com/aleksashafest.