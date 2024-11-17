Четыре года колонии получил пскович за сбыт наркотиков
53-летнего жителя Пскова осудили за незаконный сбыт наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
В отношении мужчины проводили оперативно-разыскные мероприятия «Проверочная закупка». Во время них он передал наркотики незнакомцу. После этого его задержали полицейские.
В суде пскович полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным по пункту «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ.
Псковичу назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у него конфисковали мобильный телефон.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 ноября 2024
Тело пропавшего почти две недели назад Максима Новинского обнаружили в Великолукском районе
15 ноября 2024
Камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП на перекрёстке Коммунальной и Петровской в Пскове