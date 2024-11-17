Четыре года колонии получил пскович за сбыт наркотиков

21:55, 17 ноября 2024, ПАИ

53-летнего жителя Пскова осудили за незаконный сбыт наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В отношении мужчины проводили оперативно-разыскные мероприятия «Проверочная закупка». Во время них он передал наркотики незнакомцу. После этого его задержали полицейские.

В суде пскович полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным по пункту «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ.

Псковичу назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у него конфисковали мобильный телефон.