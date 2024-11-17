Самый смертельно опасный автомобиль вычислили эксперты

22:36, 17 ноября 2024, ПАИ

Эксперты компании iSeeCars провели анализ данных о ДТП со смертельным исходом за период с 2017 по 2022 годы, сопоставив их с объемами продаж различных моделей автомобилей. В исследование не включались грузовики, фургоны, а также снятые с производства и малотиражные автомобили, пишет агентство «Прайм».

В результате был составлен рейтинг аварийности, в котором первое место занял кроссовер Hyundai Venue с показателем 13,9 инцидента со смертельным исходом на миллиард миль пробега. В антирейтинг также попали автомобили марок Tesla, Kia, Buick и Dodge.

Исследователи подчеркнули, что, несмотря на тревожные результаты анализа, не следует обвинять Hyundai Venue в серьезных конструктивных недостатках.

Основная причина заключается в физике столкновений: компактные малолитражные автомобили, к которым относится Hyundai Venue, более уязвимы при столкновениях с крупными автомобилями, такими как пикапы и внедорожники, которые часто преобладают на дорогах. Даже самые безопасные автомобили, такие как рамные внедорожники, не являются гарантией защиты. Например, риск летального исхода в ДТП на Ford Bronco втрое выше среднего, а на Mercedes-Benz G-Class – в два раза, отметили эксперты.