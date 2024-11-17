О страхе мостов и психиатров, сохранении здравого ума до старости и самом гуманном законе о психиатрической помощи – в интервью с экспертом

22:40, 17 ноября 2024, ПАИ

Есть ли психические здоровые люди? Кому дадут таблетку от депрессии? Отчего у искусственного интеллекта появились галлюцинации? Что делать, если близкий человек не осознаёт своего расстройства? На эти и другие интересные вопросы ответила психиатр, психотерапевт Ольга Паскарь в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Психотерапевт – не коуч

– Ольга Николаевна, как вы стали психотерапевтом?

– Я окончила Башкирский государственный медицинский университет. В психиатрии работаю уже 19-й год, а психотерапией занимаюсь последние десять лет. Мои учителя говорили, что нельзя сразу идти в психотерапию, нужно научиться понимать, что такое болезнь. Поэтому сначала определяем, нет ли у пациента серьёзных расстройств, требующих психиатрической помощи.

А психотерапия занимается не больными, а здоровыми людьми, у которых возникли некоторые проблемы, мешающие им жить.

Психотерапевты помогают справиться с какими-то жизненными проблемами, неурядицами. Врач выслушивает, что человека беспокоит и он не знает, как с этим справиться, а в процессе бесед самостоятельно приходит к неким выводам. Это удивительно и увлекательно, будто кино смотришь, только перед тобой живая душа. Пациент рассказывает, почему так думает, почему решил поступить таким образом. Любопытно, когда говорит: «А как можно было сделать по-другому?» То есть в его голове был единственный вариант поведения.

– Человек понимает, что был неправ и нужно вести себя иначе?

– Психотерапевт – не коуч и не говорит: иди туда, делай так, сейчас ты поступил неправильно. Мы не даём советов, человек сам решает, как ему себя вести. Наша задача – задавая вопросы, навести человека на какие-то другие выводы. И не те, что в нашей голове родились, потому что это будет наш вывод из его ситуации. Человеку нельзя цепляться за врача, надо дальше жить самому, научившись новому способу поведения.

– Правда ли, что хороший психотерапевт или психолог не даёт советов?

– Да. Если вы пришли к врачу-психотерапевту и слышите, что вами командуют, вас заставляют, говорят, что ты всё вообще неправильно делал или неправильно чувствовал, наверное, это не ваш специалист. Возможно, кому-то нужен руководящий стиль управления и для такого врача найдутся свои пациенты. Но разумные люди сами принимают решения, как им жить, как поступать, как себя чувствовать.

Фобия перехода

– А вообще психически здоровые люди есть?

– Вопрос дискуссионный. Психическое здоровье весьма умозрительно. Его нельзя проверить анализами и какими-то объективными методами, исследованиями. Специалисты понимают его как ощущение человеком благополучия в жизни, то, как он справляется с трудностями и жизненными вызовами. Насколько он успешен в учёбе, работе, гендерных отношениях, насколько социален и полезен обществу. Если человек жалуется, что у него не складываются отношения с окружающими или ему трудно работать и учиться, то мы говорим о некотором психическом нездоровье. Но нужно понимать, как сильно размыты эти критерии.

– Психические и психологические проблемы чаще встречаются у горожан или у людей в сельской местности?

– Ко мне приходят в основном горожане. Бывает, приезжают из области – долго едут на перекладных с пяти утра, заходят уже уставшими. Это говорит о потребности. По сути, в каждом населённом пункте нужен психиатр или психотерапевт. Но нас мало.

– Есть ли специфика в психическом здоровье псковичей по сравнению с жителями других регионов?

– Вы не поверите, но есть. Существуют пациенты и пациентки, которые боятся переходить мосты [гефирофобия. – ПАИ]. Мост периодически вибрирует, и ощущение этого резонансного движения вызывает у пациентов чувство страха, паники, тревоги. Вплоть до того, что человек строит свою жизнь в городе так, чтобы не переходить мосты. Значит у него психическая проблема.

– Можно избавить от этого страха?

– Все страхи мы стараемся лечить психотерапевтически, но это процесс долгий, немножечко муторный и неприятный, потому что человеку приходится делать некие усилия, превозмогать себя, свои страхи и тревоги. Поэтому большая часть людей выбирает таблетку. Мало того, ждут волшебную таблетку, и хорошо бы, чтобы помогла за один приём.

Выйди из тени

– За психиатрической помощью больше обращаются южане или северяне?

– По статистике, доля психических расстройств везде примерно одинаковая. Специалисты разделяют психиатрию на большую и малую. К большой относятся серьёзные расстройства, такие, как шизофрения, требующая углублённого лечения, постоянного наблюдения врача. Процент шизофрении одинаков даже на протяжении эпох. Малая психиатрия – это невротические расстройства, страхи, фобии, депрессивные состояния. То, с чем можно жить, но человеку это мешает. Таких расстройств больше. Научные исследования показывают их связь с недостаточной солнечной активностью и продолжительностью светового дня. Поэтому жителям северных областей нужно стараться минимум час-два проводить на улице в любую погоду. На сетчатку глаза должны попадать солнечные лучи. Даже если солнца нет, нахождение на улице – хорошая профилактика.

– Появились ли новые виды расстройств?

– В структуре психических расстройств меняется фабула. Есть такое понятие как бред. Это когда человек твёрдо уверен в том, чего на самом деле не существует. Лет 50 назад мог быть бред, что преследуют спецслужбы или шпионы враждебной страны. А сейчас ко мне приводили женщину за 70, которая твёрдо убеждена: сосед сверху, молодой парень, повесил в её квартире камеры и в режиме онлайн передаёт по интернету её всему миру. Психическое расстройство – отражение нашей реальной жизни, пусть искажённое и болезненное.

– Как происходит такая поломка?

– Точно и твёрдо даже лучшие учёные не могут ответить. Но есть триггерные, провоцирующие факторы. Любые жизненные перемены могут сопровождаться переживаниями. Очень часто это сдача ЕГЭ, поступление в вуз, любовь или расставание с любовью, выход на пенсию. У девочек беременность и роды, а у мальчиков чаще вызывает сильное стрессовое переживание развод. В такие моменты стоит быть к себе особенно внимательным. Не надо терпеть, если нервничаете, вам не по себе, трудно спать, тяжело заниматься повседневными бытовыми обязанностями. Нужно обратиться к врачу-психиатру, чтобы убедиться: ты здоров, но есть расстройство, которое можно лечить психотерапевтически.

Новый поворот

– Карательный флер психиатрии ещё остаётся в генетической памяти.

– У нас в стране с 1992 года работает самый, наверное, гуманный в мире закон о психиатрической помощи. Таково веское мнение, высказанное маститыми психиатрами разных стран. Есть диспансерное и консультативное наблюдение. Диспансерное требуется людям с серьёзными расстройствами, они должны находиться под присмотром врачей. А когда человеку нужна помощь, он приходит на консультацию. Никто его не будет искать, предпринимать какие-то меры. Сообщать диагноз работодателю запрещено законом, мы говорим его только самому пациенту.

– Люди сами приходят или их приводят родственники?

– Чем человек старше, тем чаще его приводят. А молодые приходят сами. Спрашиваешь, какова цель визита, и слышишь: «Я решил убедиться, что со мной всё в порядке». Мне очень нравится эта тенденция, это то, к чему мы шли в медицине много лет – нужно заниматься профилактикой, а не разгребать накопленные последствия, когда человек уже потерял возможность учиться, работать, семью и социальные связи. Так что ничего страшного в профилактическом визите к психиатру нет.

– Когда нужно задуматься о визите к специалисту?

– Если вам дискомфортно – идите и уточняйте, есть ли признак расстройства и нужна ли вам помощь. Родственникам стоит обращаться, если видят неадекватность в поведении человека, а сам он этого не осознаёт. Однажды ко мне пришёл мужчина примерно 80 лет. Сильно стесняясь, стал говорить, что с женой, с которой он прожил много лет, не всё в порядке. Она настолько его ревновала, что решила спать на коврике у двери, чтобы он ночью не выходил изменять, как ей казалось. Я предположила серьёзное расстройство. Если близкие не могут убедить человека дойти до врача, можно прийти самому и объяснить, что происходит. Врач посоветует, как поступить в той или иной ситуации.

Бывает, родственники говорят: у моего близкого депрессия, дайте таблетку. Под словом «депрессия» у обычного человека, мало знакомого с психиатрией, может скрываться всё, что угодно, а дать таблетку, ни разу не видя пациента, врачу-психиатру запрещает закон. Это, во-первых. А, во-вторых, это просто опасно. Доктору надо оценить состояние человека и выбрать лечение, подходящее именно ему – от медикаментозного до психотерапевтического.

Две большие разницы

– Тревожность – это психотерапия или психиатрия?

– Это эмоция. Вообще тревога – это инстинкт самосохранения. Когда переходишь дорогу и на тебя машина несётся, тебе тревожно, нужно мобилизоваться и спастись, сделать резкий рывок. А если ты сидишь дома, всё хорошо и спокойно, но тебе тревожно, можно говорить, что это не просто эмоция, а симптом. Психиатр увидит разницу, и если вы тревожитесь без реально угрожающих вам причин, есть смысл обратиться к специалисту.

Но кстати, почему тревожные люди реже болеют серьёзными заболеваниями? Потому что как только где-то закололо, они сразу идут проверяться. И в этом плане тревожность достаточно полезна.

– У психотерапевтов бывает профессиональная деформация? Вам требуется разгрузка, ревизия собственных эмоций?

– Вопрос в том, умеет ли человек управлять своей жизнью, если он не в состоянии после окончания рабочего дня оставить свои профессиональные навыки в стороне. Один из важнейших признаков психического здоровья – способность переключаться. На работе быть работником, дома папой или мамой, придя к родителям – их взрослым ребёнком. Частенько случается, что человек, занимавший важную должность, забывает, что ушёл на пенсию, продолжая руководить своими родными и близкими. Это крайне тягостная ситуация для всех, включая его самого. И здесь можно применить психотерапию.

Что касается психотерапевтов. Бывает реакция переноса, когда они идентифицируют себя с каким-то переживанием клиента. Чтобы справиться с подобными ситуациями, мы обращаемся к коллегам. Это называется супервизия.

Современные глюки

– Прошла новость, что у искусственного интеллекта появились галлюцинации и ему тоже нужна помощь психиатра.

– Искусственный интеллект, который обучали на базах данных, – это программа, имитирующая процесс мышления, а в каждом процессе бывают ошибки, это закон. Сложив две, он получил третью и на заданный вопрос ответил что-то абсолютно невозможное. Назвали это галлюцинациями по аналогии с тем, как люди видят, слышат или чувствуют что-то неслыханное и невиданное. Забавно – получается, что нужна новая профессия, психиатр для искусственного интеллекта. То есть специалист, который умеет справляться с такими ошибками. Иначе при их накоплении появятся неверные алгоритмы, что приведёт к непригодности искусственного интеллекта.

– Человек тоже многозадачен – он и швец, и жнец, и на дуде игрец. Хорошо ли это?

– В данном случае есть смысл поговорить о типе темперамента. Есть люди, склонные последовательно решить один вопрос, потом другой. А есть такие, кому каждый день нужны новые задачи.

Другой вопрос, что сейчас отчего-то стало модным быть многозадачным. Некоторые люди, не слушая себя и то, к чему они больше склонны, следуют моде, ища успех во всех сферах. Но не тянут, их нервная система истощается и как минимум появляются невротические расстройства.

Учись, играй, гуляй

– Как сохранить психическое здоровье до глубокой старости?

– Меня восхищает, как много в Пскове активных пожилых людей! Когда человек за 80 приходит на приём сам, без сопровождения, и с единственной жалобой: что-то я стал плохо спать. Это очень здорово. Значит люди не закрыты дома, не лежат, не требуют бесконечного ухода и надзора со стороны. А спокойно живут, ходят к врачу, гуляют. Я говорю пациентам: если хотите сохранить психическое здоровье до преклонных лет, мозг нужно тренировать. Нужно заставлять себя учиться. Самый эффективный способ – играть на музыкальных инструментах, если раньше не умел. Изучение нового языка затрагивает сразу несколько областей мозга, так же, как и любые танцы, где нужно двигаться в гармонии с ритмом и музыкой. Годятся любые варианты, когда нужно сделать усилие, чтобы получилось. Это позволит долго оставаться в здравом уме.