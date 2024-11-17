Количество руководителей выросло в сельской местности России

23:12, 17 ноября 2024, ПАИ

Согласно исследованию, проведенному Университетом управления ТИСБИ и основанному на данных Росстата за второй квартал 2024 года, 21 % руководящих позиций в России расположен в сельской местности. За последние два года количество руководителей в этих регионах увеличилось на 14 %, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Заведующий кафедрой экономики Университета управления ТИСБИ Максим Савушкин подчеркнул, что в России наблюдается качественная трансформация управленческого состава в сельской местности. Это, в свою очередь, связано с активным внедрением новых технологий в агропромышленный комплекс, с развитием фермерских хозяйств и появлением современных форм организации сельскохозяйственного производства, добавил он.

Количество руководителей в сельской местности возросло с 585 тысяч до 665 тысяч человек за два года. В городах также наблюдается схожая тенденция: рост составил 15 %, увеличившись с 2,8 миллиона до 3,1 миллиона человек. Исследование показывает, что прирост числа руководителей в сельской местности совпадает с ростом числа специалистов среднего звена, что является нетипичным для этих регионов.

Не только абсолютное число руководителей на селе растёт, но и их доля в общей структуре занятости. Если в 2022 году руководители составляли 3,6 % от всех работающих в сельской местности, то во втором квартале 2024 года этот показатель увеличился до 4 %.

Кроме того, на селе наблюдается рост спроса на квалифицированных специалистов: в шести из девяти профессиональных направлений фиксируется устойчивый рост занятости, что свидетельствует о качественных изменениях на рынке труда в сельских районах.