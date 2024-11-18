Обломки советского самолёта обнаружили поисковики в Гдовском районе

07:59, 18 ноября 2024, ПАИ

Обломки советского самолёта Ил-2 обнаружили поисковики в Гдовском районе, сообщается в группе поискового отряда «Неизвестный солдат» в соцсети «ВКонтакте».

«В результате совместных поисковых мероприятий нашего отряда и поискового отряда «Обелиск» Пскова в лесном массиве недалеко от деревни Кярово были обнаружены фрагменты самолёта Ил-2, который совершил вынужденную посадку предположительно в марте 1944 года», – отметили поисковики.

Этот самолёт принадлежал 281-й штурмовой авиационной Новгородской Краснознамённой дивизии.

17 ноября поисковики приступили к эвакуации фрагментов самолёта.



Фото: группа поискового отряда «Неизвестный солдат» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа поискового отряда «Неизвестный солдат» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа поискового отряда «Неизвестный солдат» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа поискового отряда «Неизвестный солдат» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа поискового отряда «Неизвестный солдат» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа поискового отряда «Неизвестный солдат» в соцсети «ВКонтакте»











«Мы надеемся из фрагментов нескольких самолётов собрать самолет Ил-2 для последующей его установки на территории МК «Роща Памяти», – добавили в поисковом отряде.

Самолёты 281-й ШАД вылетали на боевые задания в марте 1944 года именно с аэродрома Смуравьёво (ныне Верхоляне). В настоящее время также ведётся работа по установлению судьбы экипажа.