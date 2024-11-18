Аномально тёплая погода наблюдается на всей территории России

08:19, 18 ноября 2024, ПАИ

Превышающая норму температура наблюдается на всей территории России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Ситуация такова, что вообще на всей территории страны очень высокие температуры», – отметил он.

По словам Романа Вильфанда, причиной этого стала воздушная масса, которая переносится из Атлантики.

«В связи с тем что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко, но в нынешнем веке всё чаще и чаще возникает такая ситуация», – добавил он.

На европейской территории страны температура превышает нормы на 4–5 градусов. При этом когда атлантический воздух уходит за Урал, то температурные показатели на востоке Уральского федерального округа превышают норму на 15–16 градусов, создавая колоссальную аномалию. Связано это с тем, что на Урале нормы изначально низкие.

Также аномальная температура прогнозируется практически по всей Сибири и даже на западе Якутии. Такая же ситуация будет наблюдаться и в центре Якутии из-за переноса тёплых атлантических воздушных масс, добавил научный руководитель Гидрометцентра.