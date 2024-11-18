Мужчина погиб при пожаре в Великих Луках
Возгорание произошло в жилом доме на улице Запрудной в Великих Луках. При ликвидации пожара спасатели обнаружили погибшим 50-летнего мужчину, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.
Пожарные спасли от огня две хозяйственные постройки. Пожар ликвидировали на площади 84 квадратных метра.
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