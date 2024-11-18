Мужчина погиб при пожаре в Великих Луках

10:21, 18 ноября 2024, ПАИ

Возгорание произошло в жилом доме на улице Запрудной в Великих Луках. При ликвидации пожара спасатели обнаружили погибшим 50-летнего мужчину, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

Пожарные спасли от огня две хозяйственные постройки. Пожар ликвидировали на площади 84 квадратных метра.