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В Великих Луках подвели итоги открытого первенства ВЛГАФК по плаванию

Открытое первенство Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) по плаванию в зачёт второго этапа Кубка города «День спринтера» прошло в бассейне вуза 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили в великолукской спортшколе № 3.

Открытое первенство ВЛГАФК по плаванию прошло в Великих Луках. Фото: спортшкола № 3

В соревнованиях участвовали 140 пловцов из Великих Лук и Пскова. Всего в рамках состязаний было разыграно 26 комплектов наград.

Среди воспитанников великолукской спортшколы № 3 золото выиграли 18 спортсменов. Стоит отметить победы в категориях, где в одном зачёте соревновались не менее 15 спортсменов. Золото в этих номинациях завоевали Арина Кузьмицкая, Алиса Фадеева, Максим Королёв и дважды Милана Королёва.

Среди псковских воспитанников спортшколы «Барс» дважды выиграл Глеб Власов и по разу Максим Кротов и Матвей Шелепа. У представителей ВЛГАФК два золота завоевал Матвей Мишуров и одно – Вера Жукова.

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