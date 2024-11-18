Здание городской больницы полыхнуло в Екатеринбурге

12:17, 18 ноября 2024, ПАИ

В Екатеринбурге произошёл пожар в здании Центральной городской больницы № 3 на улице Братьев Быковых, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

От здания валил густой чёрный дым. По свидетельствам очевидцев, горела кровля здания.

К этому моменту пожар локализован на 300 квадратных метрах. Самостоятельно на улицу сумели выйти 350 человек, часть посетителей больницы вынуждены были прыгать из окон третьего этажа, остальных пожарные снимали с крыши с помощью лестницы.

На месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники.