Здание городской больницы полыхнуло в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошёл пожар в здании Центральной городской больницы № 3 на улице Братьев Быковых, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
От здания валил густой чёрный дым. По свидетельствам очевидцев, горела кровля здания.
К этому моменту пожар локализован на 300 квадратных метрах. Самостоятельно на улицу сумели выйти 350 человек, часть посетителей больницы вынуждены были прыгать из окон третьего этажа, остальных пожарные снимали с крыши с помощью лестницы.
На месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники.
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