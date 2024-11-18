Как приумножить свои деньги: советы эксперта

14:50, 18 ноября 2024, ПАИ

Как приумножить свои деньги с помощью инвестирования, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Прежде чем инвестировать, следует создать финансовую подушку безопасности, так как инвестиции всегда связаны с риском потерять вложения, советует эксперт. «Не стоит вкладывать в сложные финансовые продукты последние деньги, и тем более – брать для этого кредит или заём», – подчеркнул он.

Инвестировать лучше всего в разные продукты, а не только в один. Если один из активов упадёт в цене, это не повлияет на итоговый инвестиционный портфель в полной мере, отметил Александр Иванов.

Особое внимание следует уделить проверке лицензии посредника. «На финансовом рынке встречаются нелегальные организации. Обещая высокие прибыли, они собирают у инвесторов деньги, исчезают с ними, и вернуть отданные мошенникам средства практически невозможно», – предостерёг спикер.

Добавим, что узнать больше о грамотном инвестировании можно на курсе из трёх лекций «Грамотный инвестор» от Банка России, который продлится до 13 декабря. Заявку на участие можно заполнить на сайте.