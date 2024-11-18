Крышу ветлечебницы отремонтировали в Опочке
Крышу капитально отремонтировали в здании ветеринарной лечебницы станции по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.
Ремонт проводился в рамках реализации комплексного плана мероприятий по профилактике заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Псковской области на 2023–2028 годы, утверждённого губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
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