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Общество

Более 120 млн рублей получит Псковская область на борьбу с диабетом до конца года

Более 120 млн рублей получит Псковская область на борьбу с диабетом до конца 2024 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России.

На оснащение региональных эндокринологических центров, а также создание и развитие школ здоровья для больных сахарным диабетом Псковской области будет выделено более 112 млн рублей. Это решение позволит завершить в 2024 году формирование сети эндокринных центров и школ здоровья во всех российских регионах.

Также более 8,7 млн рублей будет дополнительно выделено на дооснащение и переоснащение медицинских учреждений, которые помогают больным с сахарным диабетом в сельских и отдалённых местностях. За счёт этих средств будут приобретены анализаторы гликированного гемоглобина.

Кроме того, более 1,5 млн рублей будет выделено для обеспечения детей и беременных женщин, больных сахарным диабетом, портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такие системы используют подкожные сенсоры, работающие длительное время, благодаря чему обеспечивают круглосуточное отслеживание уровня глюкозы и помогают вовремя заметить его снижение или повышение.

Отметим, что работа идёт в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».

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