Великолучане завоевали семь медалей на турнире по кикбоксингу «Золотая перчатка»

14:52, 18 ноября 2024, ПАИ

Великолучане завоевали семь медалей на турнире по кикбоксингу «Золотая перчатка», который прошёл в Балашихе 16 и 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

Всего в соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 11 регионов страны. Золотыми наградами отличились Николай Ершов, Илья Семёнов и Виктория Табанакова. Серебро на счету Максима Волченкова, Дениса Березина и Владислава Родякова, а бронза на счету Кирилла Кулешова.

Среди остальных представителей Великих Лук Владимир Финочко, Елизавета Шуднева, Денис Смоляренко уступили в предварительных поединках. Тренирует команду Сергей Москалёв.

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