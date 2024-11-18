Тортоматы установят в Пскове
Тортоматы появятся в Пскове, сообщил основатель сети кондитерских «Французская булочка» Евгений Флям в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 ноября.
«Обязательно в Пскове будут стоять тортоматы, мы будем продавать десерты, тортики в тортоматах. Устройства заказали в Китае», – отметил гость студии.
Тортоматы – это холодильные автоматы для продажи тортов, упакованных вместе со столовым прибором. Такие автоматы могут быть оснащены технологиями, позволяющими автоматизировать продажу и гарантировать прочность и защищённость продукта.
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